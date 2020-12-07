Audi Q3 превратилась в гибрид

Компания Audi выпустила заряжаемую гибридную модификацию кроссовера Q3. Новинка получила индекс 45 TFSI e, но кое-что и потеряла в плане технологий

Начать стоит с того, что технически гибрид от Audi схож с гибридным Volkswagen Tiguan и гибридным же Golf. Двигатель – 245 лошадиных сил, состоит из турбо-мотора 1.4 и электромотора, который встроен в трансмиссию. Что касается батареи, то ее емкость невелика – всего 13 киловатт-часов. К слову, пробег на электротяге составляет всего 50 километров.

Что касается некоторых потерь, то к ним относится, например, безальтернативный передний привод и сокращенный на 150 литров объем багажника. Кроме того, максимальная скорость без активации бензинового мотора — 140 километров в час.