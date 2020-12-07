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7 дек 2020

Audi Q3 превратилась в гибрид

Audi Q3 превратилась в гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi выпустила заряжаемую гибридную модификацию кроссовера Q3. Новинка получила индекс 45 TFSI e, но кое-что и потеряла в плане технологий

Начать стоит с того, что технически гибрид от Audi схож с гибридным Volkswagen Tiguan и гибридным же Golf. Двигатель – 245 лошадиных сил, состоит из турбо-мотора 1.4 и электромотора, который встроен в трансмиссию.  Что касается батареи, то ее емкость невелика – всего 13 киловатт-часов.  К слову, пробег на электротяге составляет всего 50 километров.

Что касается некоторых потерь, то к ним относится, например, безальтернативный передний привод и сокращенный на 150 литров объем багажника. Кроме того,  максимальная скорость без активации бензинового мотора — 140 километров в час.

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