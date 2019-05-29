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29 май 2019

Audi Q3 лишился полного привода

Audi Q3 лишился полного привода
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi сертифицировала для российского рынка кроссовер Q3 второго поколения. Автомобиль заявлен лишь в переднеприводном исполнении и с одним двигателем

Audi Q3 сертифицирован с бензиновым мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с., шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Бензиновые и дизельные двухлитровые агрегаты мощностью от 150 до 230 л.с., доступные в Европе, а также полноприводные варианты в ближайшее время в России не появятся.

В документах указано, что кроссоверы для российского рынка будут собирать в Венгрии и Германии. Напомним, что премьера нового поколения Audi Q3 состоялась в июле 2018 года. Точные сроки выхода модели на российский рынок и стоимость кроссовера пока неизвестны, однако есть предположение, что поставки Audi Q3 второго поколения на наш рынок начнутся в августе 2019 года.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Журнал auto.ru

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