Audi Q3 лишился полного привода

Компания Audi сертифицировала для российского рынка кроссовер Q3 второго поколения. Автомобиль заявлен лишь в переднеприводном исполнении и с одним двигателем

Audi Q3 сертифицирован с бензиновым мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с., шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Бензиновые и дизельные двухлитровые агрегаты мощностью от 150 до 230 л.с., доступные в Европе, а также полноприводные варианты в ближайшее время в России не появятся.

В документах указано, что кроссоверы для российского рынка будут собирать в Венгрии и Германии. Напомним, что премьера нового поколения Audi Q3 состоялась в июле 2018 года. Точные сроки выхода модели на российский рынок и стоимость кроссовера пока неизвестны, однако есть предположение, что поставки Audi Q3 второго поколения на наш рынок начнутся в августе 2019 года.