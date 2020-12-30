Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2020

Audi Q3 отзывают из-за тормозов

Audi Q3 отзывают из-за тормозов
Автор фото: фирма-производитель

Точнее сказать – из-за педали тормоза, которая просто-напросто отваливается. Вину уже взял на себя поставщик

Да, читатели Motorpage, по России отзыв пока не объявлен – основная воронка негатива крутится в США и Канаде, причем жалоб от владельцев не было зафиксировано. Но кто же обнаружил проблему?

А суть ее вскрыло Национальное управление по обеспечению безопасности дорожного движения США (NHTSA). Для понимания представим конструкцию педали – есть кронштейн и площадка, на которую мы нажимаем ногой. Собственно, выяснилось, что из-за некачественной сварки площадка педали может отвалиться или погнуться. Причем, поставщик, немецкая контора BOGE Elastmetall GmbH, подтвердила возможную проблему и взяла на себя всю ответственность. Audi уже объявила отзыв 400 машин в двух странах. Педали заменят бесплатно для владельцев. Будет ли объявлен отзыв в России – неизвестно.

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