Новое поколение Audi Q5 - Опережая время

Кроссовер Audi Q5 первого поколения выпускался без малого девять лет и в техническом и имиджевом плане намного опередил свое время. В модель второй генерации заложили столь серьезный потенциал, что у новинки имеются все шансы продержаться на конвейере еще дольше

Чтобы улучшить модель, которая была бестселлером в своем классе на протяжении многих лет, потребовались серьезнейшие усилия дизайнеров, компоновщиков и инженеров. Новая платформа, новейшая бортовая электроника, высокоэффективные двигатели и коробки передач, полный привод с технологией ultra, четыре варианта подвески, включая ранее недоступное исполнение на пневмоэлементах, – вот главные, но далеко не все новации, призванные облегчить «немцу» путь к успеху.

Изменения в дизайне напрямую связаны с передовыми технологиями. Крупная решетка радиатора обеспечивает лучшее охлаждение более производительных силовых агрегатов. Блок-фары, напротив, стали компакт-нее и получили не только полностью светодиодную начинку, но и опциональное матричное исполнение с динамическими указателями поворота. Развитые колесные арки намекают на наличие полного привода quattro. А лучший в классе коэффициент Cx 0,30 и максимальный акустический комфорт достигнуты за счет более скульптурных форм и оптимизации аэродинамики крыши.

Платформа MLB Evo, знакомая по A4, A5 и Q7 нового поколения, предопределила целый ряд конкурентных преимуществ. Прежде всего, благодаря широкому применению алюминия и высокопрочной стали снаряженная масса сократилась в среднем на 90 кг. Во-вторых, новая «тележка» позволила выкроить больше пространства в салоне и багажнике и обеспечила новые варианты их трансформации. К примеру, задние сиденья можно смещать продольно, варьируя объем багажного отсека в диапазоне от 550 до 610 л. (кстати, при заказе пневмоподвески «корма» опускается на 55 мм для облегчения погрузки). В багажнике же прописался складной коврик, который можно использовать как для защиты бампера от повреждений при погрузке багажа, так и для разделения пространства на отсеки.

MLB Evo – это также модернизированные подвески (облегченная пятирычажная конструкция спереди и сзади), более низкий центр масс, электронная система управления вектором тяги и новое электромеханическое рулевое управление. В качестве опции доступны динамическое рулевое управление (меняет передаточное отношение в зависимости от скорости и угла поворота рулевого колеса) и активный задний дифференциал. Словом, драйверский потенциал Q5 серьезно увеличен.

Еще одно новшество – система полного привода quattro с технологией ultra – характеризуется максимальной эффективностью и по своим тяговым и динамическим характеристикам не уступает постоянному полному приводу, зарезервированному за топовым дизельным исполнением V6 3.0 TDI (286 л.с.), доступным на ряде рынков. Привод quattro ultra, действующий на основе электронно-управляемой многодисковой муфты, вносит значительный вклад в экономию топлива. Система реализует преимущества переднего привода, когда Q5 движется на средних передачах и при этом отсутствует угроза пробуксовки.

Что же касается опциональной пневматической подвески, она не только выводит на новый уровень плавность хода, но и расширяет внедорожный потенциал. На пересеченной местности клиренс можно увеличить со стандартных 186 мм до 211 мм (режим allroad) или до 231 мм (положение off-road). Если же активировать функцию dynamic, дорожный просвет, наоборот, уменьшится до 171 мм. До этого же положения кузов опустится, когда скорость превысит 120 км/ч.

И, наконец, для нового Audi Q5 доступны высокотехнологичные системы, ассистирующие водителю. Адаптивный круиз-контроль, работающий в диапазоне от 0 до 250 км/ч, ассистент контроля поперечного движения, системы контроля рядности, предотвращения столкновений, оповещения о пешеходах, предупреждения при открывании двери, распознавания дорожных знаков, парковочный автопилот – все это важные вехи на пути к самоуправляемым автомобилям.

На старте продаж в России новый кроссовер от Audi предложат с 2-литровым бензиновым TFSI, слегка дефорсированным с европейских 252 л.с. до 249 л.с. (выгодных в плане налогообложения). Автомобиль оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic c двумя сцеплениями.

Салон нового Q5 претендует на лидерство в классе по качеству сборки и отделочных материалов. По дизайну это стопроцентно узнаваемый Audi, однако есть и уникальные решения. Взять хотя бы декоративную граненую накладку, которая тянется по всей передней панели! Драйверский характер прослеживается в визуальном разделении зон водителя и переднего пассажира. Ниши в дверях выполнены в скульптурном дизайне, типичном для кроссоверов Audi. Базовое исполнение Q5 смотрится подчеркнуто традиционным – аналоговые шкалы приборов, трехспицевый мультифункциональный руль, «стандартные» передние сиденья с механической регулировкой. Перечень же опций выглядит нескончаемым. Виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов, проекционный дисплей на лобовое стекло, подогрев рулевого колеса и функция массажа для передних сидений, трехзонный климат-контроль и задний диван с регулировками по длине и наклону спинки – это лишь толика позиций из обширного списка. При этом каждое из технических решений является передовым. Скажем, в подогреве лобового стекла используются не традиционные нити, а тонкий, не мешающий обзору слой серебра.

Словом, новый Audi Q5 сохранил прочную связь с предшественником и при этом превзошел его практически по всем статьям. Кстати, модель нового поколения больше не будут выпускать в Германии – производство налажено на новом заводе бренда в Мексике.