Audi Q5 получил новый дизайн и полностью стал гибридом

Компания Audi представила новое поколение кроссовера Q5. Автомобиль получил иную внешность и полностью гибридную силовую установку. Продажи намечены на начало следующего года

Третье поколение Audi Q5 можно узнать по решетки радиатора с крупными прорезями сетки, светодиодной оптики, которую можно кастомизировать, а также иным бамперам с крупными воздухозаборниками. В целом дизайн очень напоминает по стилистики недавно представленный A5. Это касается и салона. Здесь те же три экрана на передней панели: 11,9-дюймовая “приборка”, 14,5-дюймовая мультимедийная система и опциональный тачскрин на 10,9 дюймов для переднего пассажира. Вся информационно-развлекательная техника работает на операционной системе Android.

Однако сходство этих двух моделей на этом не заканчивается. Кроссовер, как и A5, построены на одной платформе PPC. Силовая установка тоже похожая, но вся моторная гамма состоит из мягких гибридов. Стандартный Q5 комплектуется 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 204 л.с. и 340 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 24-сильный стартер-генератор и 7-ступенчатый “робот”. Как альтернатива предложен 2,0-литровый турбодизель на 204 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Привод может быть как передний, так и полный. Для спортивного SQ5 подготовили 3,0-литровый V6 мощностью 376 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Динамические характеристики пока не сообщаются.