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27 ноя 2024

Новый Audi Q5 получил версию Sportback

Новый Audi Q5 получил версию Sportback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила обновленный Q5 в кузове Sportback. Как и стандартная версия, автомобиль на старте продаж будет предложен с тремя мягкогибридными силовыми установками на выбор

Внешне Audi Q5 Sportback отличается только купеобразным кузовом, но в остальном внешний облик остался прежним. Для модификации SQ5 подготовили набор из матово-серебристых вставок на бамперах, вокруг решетки радиатора, порогах и зеркалах заднего вида. Заявленный объем багажника стандартного Q5 Sportback - 1415 л., а у версии SQ5 Sportback - 1388 л.

Автомобиль оснащен мягкогибридной силовой установкой, в составе которой 2,0-литровый турбомотор мощностью 204 л.с. (бензиновый или дизельный, зависит от комплектации). Двигатель работает в паре с 24-сильным электромотором. Емкость аккумулятора - 1,7 кВт*ч. Самая дорогая версия получила 3,0-литровый V6 на 367 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Позже моторная гамма пополнится полноценными подзаяржаемыми гибридами.

При написании новости использовалась информация:
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