Появились первые изображения нового Audi Q5

Компания Audi опубликовала ряд тизерных изображений нового поколения кроссовера Q5. Также была анонсирована дата премьеры - 2 сентября, продажи должны начаться до конца года

Судя по опубликованным снимкам, новое поколение Audi Q5 получит более угловатую оптику и иную решетку радиатора. Были доработаны и другие элементы внешнего облика, но о них мы узнаем через несколько дней. Помимо этого ожидаются серьезные изменения в интерьере автомобиля. Вероятней всего, салон будет такой же, как у обновленного A5 с тремя экранами на передней панели.

О силовой установке информации пока немного. Известно, что новое поколение Q5 будет комплектоваться бензиновыми и дизельными ДВС, а также гибридными силовыми установками. По некоторым данным, это будет последний Q5 с традиционным набором агрегатов.