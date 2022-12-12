Audi Q5 идеально прошел «лосиный тест»

Испанские журналисты провели испытания маневренности очередной партии автомобилей в рамках «лосиного теста». Кажется, им удалось обнаружить лидера, которого будет непросто обойти

Итак, напомним, что из себя представляет лосиный тест- фактически, тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора. Есть один важный нюанс - есть скоростной лимит, который составляет 77 километров в час. Если машина не задела конусов на более высокой скорости, то это будет лишь плюсом.

Теперь же поговорим про лидера – им оказался кроссовер Audi Q5, который не только идеально прошел испытание в стандартных условиях, но и показал отличную маневренность на более высоких скоростях – даже на 80 километрах в час автомобиль оставался в габаритном коридоре и лишь слегка задел конус при перестроении. Эксперты высоко оценили настройку шасси и алгоритмы работы электронных ассистентов водителя, которые позволяют сохранять стабильное и предсказуемое поведение машины.