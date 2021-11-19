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19 ноя 2021

Audi рискует запутать своих поклонников

Audi рискует запутать своих поклонников
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас речь пойдет про новый Audi Q5 E-Tron, но почему же мы не озаглавили новость  подобным образом? Все просто – это никакой не Q5 E-Tron.  Уже запутались?

Немудрено, но прежде чем все объяснить, мы зайдем немного издалека. Дело в том, что в Китае очень любят удлиненные версии различных популярных машин. Соответственно, только здесь вы можете найти, например, удлиненную BMW пятой серии, которая больше нигде не продается. Практически каждый автопроизводитель имеет на китайском рынке удлиненные версии своих моделей.

Audi не исключение. Буквально пару дней назад на автосалоне в Гуанчжоу компания представила удлиненную версию электрического кроссовера Q4 E-Tron. И, казалось бы, назови новинку Q4 E-Tron L, так нет  - давайте введем иное наименование. Собственно, так и появился Q5 E-Tron.

Хотя машина, в техническом плане, идентична обычному Q4. Та же самая силовая установка на 180 или 204 лошадиные силы (в случае полноприводной версии), те же самые батареи и.т.д. Вся разница заключается лишь в увеличенной колесной базе и наличии третьего ряда кресел.

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