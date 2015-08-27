Рестайлинг Audi R8 - Эффект даунсайзинга

Компания Audi готовится вывести на рынок новое исполнение суперкара R8 с начальным бензиновым 6-цилиндровым мотором

Ожидается, что новый силовой агрегат придет на смену 4,2-литровому V8, предлагавшемуся для первого поколения модели. Все дело, как легко догадаться, в экологии – производительную «восьмерку» накладно дотягивать до современных норм по выбросам СO2. Новый 2,9-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами предложат в двух вариантах форсировки, при этом отдача наиболее мощного исполнения составит порядка 500 л.с. Такой мотор известен по моделям Porsche Panamera и Cayenne, Audi RS4 Avant и RS5. В моторной линейке R8 сохранится также топовый бензиновый V10, развивающий в зависимости от исполнения от 540 до 610 л.с. Производство Audi R8 V6 планируется начать в 2018 году.