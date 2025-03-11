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11 мар 2025

Audi официально возродит модель R8: дебют состоится в 2027 году

Audi официально возродит модель R8: дебют состоится в 2027 году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi готовится вернуть в модельный ряд суперкар R8. Как стало известно, новая версия будет построена на платформе Lamborghini Temerario и получит гибридную силовую установку. Дебют модели запланирован на конец 2027 года

Новый Audi R8 оснастят 4,0-литровым V8 и тремя электромоторами. Суммарная мощность составит 920 л.с. Производитель обещает сохранить фирменный дизайн и относительно доступную стоимость модели. Кроме того, Audi планирует сделать R8 технологическим флагманом линейки, демонстрирующим возможности электрификации. В связи с этим модель может получить новое название R8 e-tron.

По некоторым предположениям, компания выпустит на базе архитектуры Temerario и более мощные версии R8, включая трековый спорткар. Разгон до 100 км/ч, по предварительным данным, займёт менее трёх секунд, что сделает новинку самой быстрой моделью Audi.

При написании новости использовалась информация:
autocar

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