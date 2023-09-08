Audi R8 возможно снимут с производства

Компания Audi опубликовала тизер новой версии суперкара Audi R8. Вероятно, автомобиль в данной модификации станет последним

Официальная презентация автомобиля пройдет 12 сентября, а пока есть несколько изображений экстерьера, скрытого под камуфляжем. Можно подметить F-образные светодиодные фары, карбоновые вставки на кузове и крупное антикрыло. На официальных страницах компании в социальных сетях данные изображения сопровождаются хэштегом #AudiR8LastLap, который можно перевести как “Последний заезд Audi R8”. Слухи о прекращении производства суперкара ведутся с 2021 года. Многие даже предполагали, что модификация R8 GT RWD 2022 года станет для модели последней в преддверии полной электрификации бренда.

Пока об изменениях в силовой установке информации нет. Известно, что новая модификация сохранит традиционный V10 FSI. В версии R8 GT RWD 10-цилиндровый агрегат объемом 5,2 л. обладал мощностью в 620 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» - 3,4 с. Максимальная скорость - 320 км/ч. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робото» S tronic. Привод - задний или полный.