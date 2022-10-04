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4 окт 2022

Представлена очень мощная Audi R8

Представлена очень мощная Audi R8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi рассекретила экстремальную модификацию заднеприводного суперкара R8, которая выйдет на рынок под обозначением R8 GT RWD. Тираж данной модификации будет ограничен 333 экземплярами

Пятилитровый двигатель V10 в данном случае форсировали до 625 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь выступает 7-ступенчатый робот, которому изменили передаточные числа и установили новый электронный блок управления. В итоге Aud R8 GT RWD наберёт первые 100 км/ч за 3,4 секунды — это на 0,4 секунды меньше, чем показатели базовой заднеприводной версии, но полноприводная Audi R8 Quattro с тем же 620-сильным двигателем проделает это за 3,1 секунды.

Впрочем, главная особенность данного R8 - Дрифт-режим "Torque Rear Drive". Электроника в этом режиме помогает водителю двигаться в управляемом скольжении за счёт контроля тяги на задних колёсах.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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