Представлена очень мощная Audi R8

Компания Audi рассекретила экстремальную модификацию заднеприводного суперкара R8, которая выйдет на рынок под обозначением R8 GT RWD. Тираж данной модификации будет ограничен 333 экземплярами

Пятилитровый двигатель V10 в данном случае форсировали до 625 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь выступает 7-ступенчатый робот, которому изменили передаточные числа и установили новый электронный блок управления. В итоге Aud R8 GT RWD наберёт первые 100 км/ч за 3,4 секунды — это на 0,4 секунды меньше, чем показатели базовой заднеприводной версии, но полноприводная Audi R8 Quattro с тем же 620-сильным двигателем проделает это за 3,1 секунды.

Впрочем, главная особенность данного R8 - Дрифт-режим "Torque Rear Drive". Электроника в этом режиме помогает водителю двигаться в управляемом скольжении за счёт контроля тяги на задних колёсах.