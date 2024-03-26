С конвейера в Германии сошел последний Audi R8

Компания Audi собрала последний экземпляр суперкара R8. Модель планировали снять с производства в прошлом году, но из-за возникшего спроса жизненный цикл продлили до марта этого года. На данный момент о приемнике R8 ничего не известно

Последний экземпляр - это Audi R8 версии Performance Quattro Edition в желтом цвете кузова под названием Vegas. Автомобиль получил карбоновый аэродинамический обвес и 20-дюймовые легкосплавные диски. 5,2-литровый V10, который также достался Lamborghini Huracan также вскоре снимут с производства.

Лучшим годом продаж для R8 стал 2008, когда было реализовано 5 016 экземпляров, включая версии Coupe и Spyder. Меньше всего продаж было зафиксировано в 2022 году (1068 машин), видимо, потому компания заявила о скором уходе R8 с рынка. Однако их слова повлияли на потенциальных покупателей, что создало резкий спрос на модель в 2023 году (было продано 1591 экземпляров).