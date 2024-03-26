Автомобильный портал Motorpage
26 мар 2024

С конвейера в Германии сошел последний Audi R8

С конвейера в Германии сошел последний Audi R8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi собрала последний экземпляр суперкара R8. Модель планировали снять с производства в прошлом году, но из-за возникшего спроса жизненный цикл продлили до марта этого года. На данный момент о приемнике R8 ничего не известно

Последний экземпляр - это Audi R8 версии Performance Quattro Edition в желтом цвете кузова под названием Vegas. Автомобиль получил карбоновый аэродинамический обвес и 20-дюймовые легкосплавные диски. 5,2-литровый V10, который также достался Lamborghini Huracan также вскоре снимут с производства.

Лучшим годом продаж для R8 стал 2008, когда было реализовано 5 016 экземпляров, включая версии Coupe и Spyder. Меньше всего продаж было зафиксировано в 2022 году (1068 машин), видимо, потому компания заявила о скором уходе R8 с рынка. Однако их слова повлияли на потенциальных покупателей, что создало резкий спрос на модель в 2023 году (было продано 1591 экземпляров).

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi R8

Audi R8 возможно снимут с производства

08 сентября 2023
Audi R8 GT RWD

Представлена очень мощная Audi R8

04 октября 2022
Audi R8

Преемник Audi R8 – электрификация возможна?

09 декабря 2021
Audi R8 V10 RWD 2020

Audi R8 сделали заднеприводной

07 ноября 2019
Audi R8 Coupe 2019

Стали известны подробности о новом Audi R8

01 июля 2019
Audi R8

Audi R8 получит двигатель от Porsche Panamera

21 марта 2018

 Новости Audi R8

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 500 - tank 500 (2022) урбан-культура Тест драйв
22 марта 2024

Tank 500
"Урбан-культура"
Omoda S5 - omoda s5 gt (2023) «наводим резкость»
Тест драйв
18 марта 2024

Omoda S5
"«Наводим резкость»"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила пикапа
Тест драйв
13 марта 2024

Great Wall Poer
"Сила пикапа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 5 0 5