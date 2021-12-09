Преемник Audi R8 – электрификация возможна?

Компания Audi подтвердила, что в следующем поколении суперкар R8 перевоплотится в полноценный электрокар

По сообщению маркетологов компании, включая главного маркетолога подразделения Audi Sport Линду Куртц, на модернизацию R8 уйдет все следующее десятилетие, то есть преемника легендарного спорткара мы сможем увидеть не раньше 2030 года. При этом производитель не раскрывает деталей относительно новинки. Инсайдеры поговаривают, что модернизация может быть очень революционной, настолько, что спорткар сменит форм-фактор, превратившись из стильного двухместного спорткара, например, в лифтбэк.

Напомним, что текущее поколение Audi R8, предлагается с 10-цилиндровым двигателем объемом 5.2 литра, который развивает 625 лошадиных сил. Клиент может выбрать автомобиль как с полным приводом, так и с задним.