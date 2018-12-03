Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа

Неподалеку от Нюрбургринга был снят новый «заряженный» седан Audi S6. Тестовый автомобиль даже не затянут в пленку, так как от стандартного седана A6 он практически не отличим

Разумеется, если вглядываться, то некоторые детали станут заметны. Например, автомобиль получил дополнительные воздухозаборники на переднем бампере, а также фирменные сдвоенные патрубки выхлопной системы с двух сторон заднего бампера. Собственно, это все признаки, которые отличают заряженную версию от стандартной машины.

Самое главное скрывается внутри. В компании сообщают, что под капотом Audi S6 будет установлен битурбо мотор V6, объемом- 2,9 литра, мощность которого составит примерно 450 лошадиных сил. Также автомобиль получит улучшенные тормоза, переработанную подвеску и иные настройки рулевого управления. Премьера нового Audi S6 состоится в 2019 году, а через год должна появиться и самая мощная версия седана- Audi RS6. По предварительной информации автомобиль будет оснащен 605-сильным двигателем с увеличенным до 800 Нм крутящим моментом.