Автомобильный портал Motorpage
3 дек 2018

Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа

Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа

Неподалеку от Нюрбургринга был снят новый «заряженный» седан Audi S6. Тестовый автомобиль даже не затянут в пленку, так как от стандартного седана A6 он практически не отличим

Разумеется, если вглядываться, то некоторые детали станут заметны.  Например,  автомобиль получил дополнительные воздухозаборники на переднем бампере, а также фирменные сдвоенные патрубки выхлопной системы с двух сторон заднего бампера. Собственно, это все признаки, которые отличают заряженную версию от стандартной машины.

Самое главное скрывается внутри. В компании сообщают, что под капотом Audi S6 будет установлен битурбо мотор V6, объемом-  2,9 литра, мощность которого составит примерно 450 лошадиных сил. Также автомобиль получит улучшенные тормоза, переработанную подвеску и иные настройки рулевого управления. Премьера нового Audi S6 состоится в 2019 году, а через год должна появиться и самая мощная версия седана- Audi RS6. По предварительной информации автомобиль будет оснащен  605-сильным двигателем с увеличенным до 800 Нм крутящим моментом.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Speedme, 110km, Авторамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi S6 sedan 2019

Новый седан Audi S6 замечен на тестах без камуфляжа

03 декабря 2018

Audi представила такси будущего

29 ноября 2018

AUDI везет в Лос-Анджелес электрический седан

26 ноября 2018
Audi TT

В Audi TT станет на пару дверей больше

12 ноября 2018

Автомобили Audi могут сгореть

01 ноября 2018

Audi S6 и S7 2013 модельного года уже в России

07 июня 2012

 Новости Audi S6

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz A-Class - mercedes-benz a-class 2019 стал в прямом смысле очень разговорчивым Тест драйв
03 декабря 2018

Mercedes-Benz A-Class
"Седан Mercedes-Benz A-Class стал в прямом смысле очень разговорчивым"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 войти в зону комфорта
Тест драйв
30 ноября 2018

Volvo XC40
"Volvo XC40: войти в зону комфорта"
Haval H2 - haval h2 2014 заманивает в премиальную ловушку
Тест драйв
26 ноября 2018

Haval H2
"Haval H2 заманивает в премиальную ловушку"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 1 5