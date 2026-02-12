Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2026

Audi прощается с S6: спортивному седану больше нет места в линейке

Автор фото: фирма-производитель

Audi окончательно отказалась от бензинового седана S6. Компания не планирует выпускать спортивную версию на базе актуального поколения A6 с ДВС

Решение связано с пересмотром структуры модельного ряда. Новый Audi A6 уже в стандартном исполнении оснащается турбированным 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором в составе гибридной системы, который развивает 362 л.с. На фоне таких характеристик традиционный S6 утратил свою прежнюю роль промежуточной версии между базовым седаном и RS6.

Несмотря на отказ от бензинового S6, Audi не уходит из сегмента спортивных седанов. В линейке останется электрический S6 e-tron, а также готовится к выходу новое поколение RS6 Avant.

