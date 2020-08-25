Audi S8 оказался гораздо быстрее, чем заявлял производитель

Блогеры выяснили, что стоковый Audi S8 разгоняется до сотни за 3,25 секунды. Это на 0,55 секунды быстрее, чем заявляет производитель автомобиля, и сравнимо с разгоном суперкара Audi R8

Есть и другие цифры: так, с 0 до 100 миль в час (161 км/ч) седан разогнался за 8,09 секунды, а четверть мили преодолел за 11,52 секунды. При этом масса автомобиля составляет 2404 килограмма в американской спецификации.

Разница в показателях объясняется тем, что немецкие автопроизводители зачастую намеренно занижают заявленные динамические характеристики моделей. Это делается для того, чтобы даже водитель, не обладающий навыками профессионального пилота, смог повторить заявленный результат. Нынешнее поколение «заряженного» седана S8 представили в июле 2019 года. Он оснащается четырёхлитровым битурбированным V8 с отдачей в 571 л.с. и 800 Нм. Уже в базе предусмотрено полноуправляемое шасси, привод на все четыре колеса и активный задний дифференциал.