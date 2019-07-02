Audi представила спортивный седан S8

Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8

Не пытайтесь найти каких-либо серьезных изменений во внешности автомобиля - не найдете. Весь стайлинг заключается лишь в серебристых корпусах зеркал заднего вида, четырех круглых патрубках выхлопной системы и новых 21-дюймовых колесных дисках. В салоне появились логотипы S-версии, а также декоративные панели из карбона с 3D-эффектом.

Главные новшества кроятся под капотом. Дело в том, что автомобиль получил 4-литровый бензиновый турбированный V8 мощностью 571 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В базовое оснащение новинки входят адаптивная пневмоподвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси. За доплату доступы карбон-керамические тормоза. К слову, стоимость новинки пока не сообщается, однако известно, что автомобиль будет доступен как в стандартном, так и в длинобазном исполнении.