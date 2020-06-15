Audi S8 превратили в супер-седан

Ателье ABT Sportsline выпустило пакет доработок для Audi S8 в кузове D5. После вмешательства немецких мотористов представительский седан стал быстрее спорткаров Porsche

В «стоке» новый Audi S8 в кузове D5 оснащается «битурбовосьмёркой» 4.0 мощностью 571 лошадиную силу и крутящим моментом 800 Нм. Ателье ABT Sportsline увеличивает отдачу до 700 сил и 880 Нм путём установки специального электронного блока управления двигателем. Чип-тюнинг позволяет суперседану «сбросить» 0,4 секунды в разгоне с места до 100 километров в час. Теперь пятиметровый седан массой 2,2 тонны стал разгоняться с места до 100 километров в час за 3,4 секунды — быстрее, чем новый Porsche 911 Carrera 4S. По этому же показателю S8 ABT оставит позади и BMW M760Li G12, и обновлённый Mercedes-AMG S 63 в кузове W222.

Интересно, что в январе ателье ABT Sportsline выпустило аналогичный тюнинг-кит для новых Audi RS6, RS7 и RS Q8 — универсал, лифтбек и кроссовер также прокачали до 700 сил и 880 Нм. Однако динамические характеристики модернизированных Audi мастерская оставила в секрете.