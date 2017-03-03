Минувшей ночью компания Audi официально объявила о появлении в России нового TT RS Coupe

Эта модель стала самым мощным представителем легендарного семейства ТТ. Главная особенность новинки – пятицилиндровый двигатель TFSI объемом 2,5 литра с турбонаддувом, выдающий 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Именно этот мотор семь лет к ряду удостаивался премии «Двигатель года», присваивающийся на основании мнения автомобильных экспертов всего мира. К слову, по сравнению с прошлым поколением, мощность нового силового агрегата возросла на 60 сил.

Разумеется, автомобиль получил полный привод. Последняя генерация трансмиссии quattro отличается динамическим распределением крутящего момента между осями и колесами, повышает удовольствие от вождения, а главное – интегрирована в систему курсовой устойчивости (ESC). Она подтормаживает внутренние колеса, обеспечивая лучшую поворачиваемость и стабильную управляемость. Водитель может по своему вкусу выбрать один из четырех режимов работы полного привода и 7-ступенчатой АКПП. До первой сотни новый TT разгоняется за 3,7 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

На нашем рынке новинка будет продаваться в двух версиях: Touring (от 4 633 000 руб.), в которые входит спортивная подвеска RS, 19-дюймовые колеса и отделка декоративных элементов алюминием и Track. Эта комплектация отличается электрорегулируемыми амортизаторами, сдвоенным выхлопом и увеличенной до 280 км/ч максимальной скоростью. За нее придется отдать уже 4 972 000 руб. А не перепутать ее с более доступной версией поможет обилие карбоновых элементов в декоративной отделке и впервые появившиеся на серийном Audi задние фонари, изготовленные с применением технологии Matrix OLED, обеспечивающей высокую контрастность света, а главное – позволяющей бесступенчато регулировать яркость светодиодов.