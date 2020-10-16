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16 окт 2020

Audi отметила 40-летие quattro спецверсией TT RS

Audi отметила 40-летие quattro спецверсией TT RS
Автор фото: фирма-производитель

В нынешнем году Audi отмечает 40-летие технологии полного привода quattro, которая впервые была применена на купе Quattro в 1980 году. К юбилею компания подготовила лимитированную версию Audi TT RS

TT RS 40 Jahre quattro оснащается 2,5-литровым пятицилиндровым мотором TFSI от Audi Sport, развивающим 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется с семидиапазонной роботизированной коробкой S tronic и системой постоянного полного привода c многодисковой муфтой, распределяющей мощность между осями. Максимальная скорость лимитированного купе стандартная и составляет 280 километров в час, а на разгон до первой «сотни» уходит 3,7 секунды.

Кузов «юбилейной» TT RS 40 Jahre quattro выкрашен в белый цвет Alpine, отсылающий к трековым моделям марки. Наклейки на капоте, плечевой линии, крыше и корме повторяют оформление спецверсии Audi Sport quattro S1, на которой немецкий автогонщик Вальтер Рёрль одержал победу в заезде на горе Пайкс Пик в 1987 году. Двери украшены крупными наклейками с надписью quattro, надпись «40 Jahre quattro» украшает задние боковые окна.

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