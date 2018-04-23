Концепт Audi e-tron - В маскхалате

Электрический кроссовер Audi e-tron дебютировал в ранге прототипа и в камуфляжной окраске, но европейские дилеры марки уже начали принимать заказы на такой автомобиль

Характеристики электрокроссовера раскроют лишь к официальной премьере серийной версии, которая состоится летом текущего года. Однако уже сейчас известно, что новинка базируется на платформе MEB концерна Volkswagen. Привод будет полным: на каждой оси установлено по высокопроизводительному электромотору. Ожидается, что запас хода Audi e-tron составит около 500 км, а время восполнения запаса аккумуляторов от станции «быстрой» зарядки не превысит получаса. Выпуск модели наладят на предприятии Audi в Брюсселе. В списке главных конкурентов названы Tesla Model X и Jaguar I-Pace. Старт европейских продаж Audi e-tron намечен на конец 2018 года. Вероятнее всего, в начале 2019-го электрокар доберется и до российского рынка.