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апр 2018

Концепт Audi e-tron - В маскхалате

Новый Audi e-tron - Audi e-tron Concept 2018 В маскхалате
Электрический кроссовер Audi e-tron дебютировал в ранге прототипа и в камуфляжной окраске, но европейские дилеры марки уже начали принимать заказы на такой автомобиль

Характеристики электрокроссовера раскроют лишь к официальной премьере серийной версии, которая состоится летом текущего года. Однако уже сейчас известно, что новинка базируется на платформе MEB концерна Volkswagen. Привод будет полным: на каждой оси установлено по высокопроизводительному электромотору. Ожидается, что запас хода Audi e-tron составит около 500 км, а время восполнения запаса аккумуляторов от станции «быстрой» зарядки не превысит получаса. Выпуск модели наладят на предприятии Audi в Брюсселе. В списке главных конкурентов названы Tesla Model X и Jaguar I-Pace. Старт европейских продаж Audi e-tron намечен на конец 2018 года. Вероятнее всего, в начале 2019-го электрокар доберется и до российского рынка. 

Фото Audi e-tron

  • Audi e-tron Concept 2018 В маскхалате
  • Audi e-tron Concept 2018 вид сбоку
  • Audi e-tron Concept 2018 вид сбоку сзади
  • Audi e-tron Concept 2018 вид спереди
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