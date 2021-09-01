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1 сен 2021

В Россию приехал заряженный Audi E-Tron

В Россию приехал заряженный Audi E-Tron
Автор фото: фирма-производитель

Российское подразделение марки Audi объявило прием заказов на S-версии электрических вседорожников e-tron и e-tron Sportback

Литера «S» говорит нам о том, что перед нами заряженные модификации кроссоверов – и это действительно так. По сравнению с обычным автомобилем новинки получили более мощную силовую установку на 405 лошадиных сил.  Оба кроссовера разгоняются до сотни менее чем за пять секунд, а максимальная скорость искусственно ограничена на отметке в 210 километров в час. Также оба кроссовера будут оснащены (по умолчанию)  пневматической подвеской с возможностью регулировки дорожного просвета в диапазоне 73 миллиметров.

Что касается внешних отличий, то машина получила новые бампера и 20-дюймовые диски уникального дизайна. Также отметим, что новинку оснастили матричной оптикой. В салоне же появились спортивные кресла.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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