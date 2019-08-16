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16 авг 2019

В США назвали самый безопасный электрокар, и это не Tesla

В США назвали самый безопасный электрокар, и это не Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Да, все эти автопилотируемые фенечки не позволили Tesla взять пальму первенства в вопросах безопасности. Новым королем стал кроссовер Audi e-tron

Электрический кроссовер Audi e-tron стал первым электрическим автомобилем, который получил высший рейтинг безопасности от американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS).Автомобиль успешно справился со всеми шестью тестами на столкновение. Кроме того,  эксперты провели исследование фар и работу систем безопасности.

Важно заметить, что по всем категориям кроссовер не опустился ниже оценки «хорошо», в большинстве случаев эксперты одаривали его высокими балами. В результате электрокар получил наивысший рейтинг безопасности Top Safety Pick+. К слову, на данный момент институт проводит тестирование безопасности у Tesla Model 3, результаты которого будут обнародованы уже в ближайшее время.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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