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28 ноя 2019

Audi улучшила электрические кроссоверы e-tron

Audi улучшила электрические кроссоверы e-tron
Автор фото: фирма-производитель

Автомобилям слегка подправили внешность, добавили спортивных пакетов и улучшили «дальнобойность»

Как сообщает Motor, отныне пробег Audi e-tron 55 quattro по циклу WLTP составляет 436 километров, что на 25 километров больше, чем прежде. Добились этого за счёт обновления тормозных механизмов и снижения эффекта так называемого остаточного тормозного момента — то есть уменьшения потерь энергии, возникающих из-за сильной близости колодок к роторам. Кроме того, инженеры переписали программу управления электромоторам и научили узел передней оси полностью отключаться от системы электропитания.

Что касается внешности, то пакет S-Line включает в себя 20-дюймовые колеса, спортивную пневмоподвеску и новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками. Дополнительно корпуса зеркал, окантовку решетки Singleframe, боковых стекол и накладки бампера можно окрасить в черный.

При написании новости использовалась информация:
motor

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