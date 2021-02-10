В Audi представили свое видение Porsche Taycan

Новый e-Tron GT подозрительно похож на Porsche Taycan. Хотя если посмотреть на новинку в техническом плане, то все вопросы отпадут

Все дело в том, что оба автомобиля базируются на общей платформе J1 и сходные пропорции действительно имеют место быть. Хотя, если говорить языком цифр, то новинка от Audi получилась несколько длиннее своего собрата (на 26 миллиметров). В целом, облик машины повторяет концепт 2018 года, за исключением пары деталей вроде стандартных ручек дверей, которые на концепте были выполнены скрытыми.

Что касается силовых установок, то здесь их две. Каждая из них состоит из двух электромоторов по одному на каждой оси. В первом случае – общая мощность составляет 476 лошадиных сил. Во втором (для версии GT) – 598 лошадиных сил. Кроме того, оба «сердца» могут работать в режиме Overboost. В нем мощность моторов увеличивается до 530 и 646 лошадиных сил соответственно.