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8 фев 2021

Audi везет в Россию три электрокара

Audi везет в Россию три электрокара
Автор фото: фирма-производитель

«Великолепная тройка» является развитием модели e-tron. Речь идет о заряженной модели с индексом GT, а также об автомобилях с типом кузова «спортбэк»

Как сообщает портал Speed.me, в Audi довольны хорошим стартом модели e-tron на российском рынке и готовятся вывести несколько новых его версий. Первой ласточкой станет заряженная модификация e-tron GT. Причем официально машину представят всему миру лишь завтра. По некоторым данным, мощность силовой установки такой машины превысит 600 лошадиных сил. До ста километров в час она сможет разогнаться за чуть более пяти секунд.

Между тем e-tron действительно является самым продаваемым электрокаром в нашей стране (официально). Всего за 2020 год было продано 524 электромобиля. E-tron разошелся тиражом более ста экземпляров, что превышает аналогичный результат у конкурентов вроде Jaguar I-Pace.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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