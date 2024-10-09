Анонсирован Audi Q6 Sportback e-tron

На Парижском автосалоне в этом месяце компания Audi представит электрический кроссовер Q6 Sportback e-tron вместе с “заряженной” версией SQ6 e-tron. В преддверии презентации немецкий бренд опубликовал пока одно изображение будущей новинки

На снимке можно заметить только заднюю часть профиля автомобиля с классическими дверными ручками, L-образными светодиодными элементами оптики и плавным скатом крыши кросс-купе. В остальном вряд ли будут отличия от стандартного Audi Q6 e-tron. Это касается и интерьера. На передней панели установлен единый цифровой блок, состоящий из двух экранов - 11,9-дюймовой «приборки» и 14,5-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Передний пассажир также получил отдельный 10,9-дюймовый экран “мультимедийки”.

Audi Q6 Sportback e-tron сконструирован на платформе PPE, что и Porsche Macan. Стандартная версия получит 306-сильный электродвигатель. В комплектации подороже будет установлено два электромотора суммарной мощностью 387 л.с. И по примеру с SQ6 со стандартной крышей, кросс-купе во флагманском исполнении оснастят двумя электродвигателями на 489 л.с. Емкость аккумулятора вне зависимости от комплектации составит 100 кВт*ч. Максимальный запас хода - примерно 625 км по циклу WLTP.