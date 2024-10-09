Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2024

Анонсирован Audi Q6 Sportback e-tron

Анонсирован Audi Q6 Sportback e-tron
Автор фото: фирма-производитель

На Парижском автосалоне в этом месяце компания Audi представит электрический кроссовер Q6 Sportback e-tron вместе с “заряженной” версией SQ6 e-tron. В преддверии презентации немецкий бренд опубликовал пока одно изображение будущей новинки

На снимке можно заметить только заднюю часть профиля автомобиля с классическими дверными ручками, L-образными светодиодными элементами оптики и плавным скатом крыши кросс-купе. В остальном вряд ли будут отличия от стандартного Audi Q6 e-tron. Это касается и интерьера. На передней панели установлен единый цифровой блок, состоящий из двух экранов - 11,9-дюймовой «приборки» и 14,5-дюймового тачскрина мультимедийной системы. Передний пассажир также получил отдельный 10,9-дюймовый экран “мультимедийки”.

Audi Q6 Sportback e-tron сконструирован на платформе PPE, что и Porsche Macan. Стандартная версия получит 306-сильный электродвигатель. В комплектации подороже будет установлено два электромотора суммарной мощностью 387 л.с. И по примеру с SQ6 со стандартной крышей, кросс-купе во флагманском исполнении оснастят двумя электродвигателями на 489 л.с. Емкость аккумулятора вне зависимости от комплектации составит 100 кВт*ч. Максимальный запас хода - примерно 625 км по циклу WLTP.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi и SAIC покажут плоды своего сотрудничества в ноябре

10 сентября 2024

Audi Q5 получил новый дизайн и полностью стал гибридом

02 сентября 2024
Audi Q5

Появились первые изображения нового Audi Q5

29 августа 2024
Audi RS3 Sedan (2025)

Представлен Audi RS 3 с обновленным дизайном, но с прежним мотором

21 августа 2024
Audi

Huawei снабдит автомобили Audi своим автопилотом

15 августа 2024

В Audi отказались от плана по полной электрификации к 2033 году

05 августа 2024

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) респектабельный драйв Тест драйв
07 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Респектабельный драйв"
Lada Vesta Cross - ресурсный тест lada vesta sw cross (2023) свежий взгляд
Тест драйв
03 октября 2024

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест Lada Vesta SW Cross: Свежий взгляд"
Москвич 6 - ресурсный тест москвич 6 (2023) символ возрождения
Тест драйв
30 сентября 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест Москвич 6: Символ возрождения"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 8 0