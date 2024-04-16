Анонсирован обновленный Audi RS E-Tron GT

Компания Audi опубликовала изображения обновленного электрического седана RS E-Tron GT. Он получил фирменное наименование Performance, отсылающее к “заряженным” версиям RS6 и RS7

Безусловно, ожидается прибавка к мощности. Напомним, что актуальная версия оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 598 л.с. и 830 Нм крутящего момента (с Launch Control кратковременно повышается мощность до 646 л.с.). Вряд ли стоит ожидать, что RS E-Tron GT Performance по мощности сможет в этот раз дотянуть до 938-сильного Porsche Taycan Turbo S и тем более до 1019-сильного Turbo GT.

Пока можно только оценить, как выглядит обновленная модель в фирменном камуфляже. Можно заметить, что автомобиль получил иные бампера с более крупными воздухозаборниками и новый дизайн колесных дисков. Серьезных изменений в салоне вряд ли предвидится, вероятно, будут предложены новые цвета отделки интерьера.