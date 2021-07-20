Audi A1 снимают с производства

Вот подошел к концу жизненный цикл и еще одной компактной модели. Речь идет об Audi A1, которой, к сожалению, не суждено получить преемника.

Да, глава марки, Маркус Дюссман, в своем интервью Automotive News заявил, что преемника у самой маленькой Audi не будет. Причины в экономической невыгодности. Дело в том, что экологические стандарты ужесточаются, и адаптация под них моделей компактного класса будет очень дорогой. Более того, электрификация также невыгодна с точки зрения финансов – кроссоверы куда интереснее потребителям (в мире бензиновых автомобилей прослеживается такой же тренд)

Напомним, что в Audi активно стремятся к электрификации модельного ряда. Правда, этот процесс будет ненормированным. Мы имеем ввиду, что от рынка к рынку количество электрических моделей будет разниться.