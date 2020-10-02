Audi A4 и A5 добрались до России

Обновленные Audi A4 и A5, мировой дебют которых состоялся в прошлом году, добрались до российского рынка. У дилеров седан, универсалы, купе и лифтбэк появятся в ноябре

Единственный доступный двигатель – двухлитровая бензиновая «турбочетверка» в трех вариантах форсировки: 150 л.с. (35 TFSI), 190 л.с. (40 TFSI) и 249 л.с. (45 TFSI) – как и в Европе. Самая мощная версия сочетается с полным приводом quattro ultra. При этом вне зависимости от отдачи все моторы являются частью умеренно-гибридной системы (MHEV) со стартер-генератором.

Как и прежде, покупателям предлагаются на выбор четыре линии исполнения: стандартная, Advance, Design и Sport. У седана и универсала A4 в минимальной комплектации имеются 17-дюймовые диски, светодиодные фары, электрорегулировка и обогрев зеркал, климат-контроль, обогрев передних сидений, система выбора режимов движения, круиз-контроль, камера заднего вида, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, электрорегулировка сиденья водителя. Проходимому универсалу по умолчанию положены полный привод, подвеска allroad, декоративные насадки выпускной системы и электропривод багажной двери.