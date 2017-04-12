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12 апр 2017

Audi готовит новый электрический концепт

Audi готовит новый электрический концепт
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi опубликовала видеоролик, посвященный новому концепту из электрической линейки e-tron

Никаких подробностей о новинке пока нет, из ролика понятно лишь, что концепт получит матричную светодиодную оптику и светящийся логотип, также набранный из светодиодов. Все подробности немцы обещают раскрыть 18 апреля 2017 года, пока лишь ограничившись фразой, что «новый концепт знаменует собой революцию в технологиях и дизайне».

Некоторые элементы кузова, показанные в ролике, намекают на то, что новый концепт будет создан по мотивам e-tron quattro, показанного в 2015 году. Последний оснащался тремя электромоторами суммарной мощностью 435 л.с.

В ближайшие три года Audi планирует выпустить три электрических моделей. Первым на конвейер встанет кроссовер Q8, затем на свет выйдет лифтбэк Audi A9, который будет конкурировать с Tesla Models S и, наконец, компания выведет на рынок компактный городской электромобиль.

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Audi

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