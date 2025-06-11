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11 июн 2025

Audi готовится представить новый Q3

Audi готовится представить новый Q3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi анонсировала скорую премьеру нового поколения своего самого доступного кроссовера Q3. В преддверии презентации, которая пройдет на следующей неделе, компания поделилась изображением, раскрывающим дизайн модели

На официальных тизерах видны “пиксельные” дневные ходовые огни и обтекаемый профиль кузова. В целом, Q3 получит более выразительную внешность: округлую решетку радиатора с сетчатым узором, разделенную головную оптику, расширенные колесные арки и спортивные бампера. Интерьер пока держится в секрете, однако по инсайдерской информации, салон здесь будет такой же, как у Audi A5. Внутри появится цифровая приборная панель диагональю 11,9 дюйма, мультимедийная система на 14,5 дюйма и дополнительный дисплей перед передним пассажиром на 10,9 дюймов.

Технические характеристики не раскрываются. Предполагается, что для европейского рынка могут предложить бензиновые двигатели объемом 1.5 и 2.0 литра, а также 2.0-литровый дизель. Не исключено появление подзаряжаемого гибрида.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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