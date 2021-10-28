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28 окт 2021

Audi готовится выпустить новый флагманский кроссовер

Audi готовится выпустить новый флагманский кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

В данный момент роль флагмана марки исполняет кроссовер Q7. Однако, совсем скоро в модельном ряду появится более крупная модель, которая будет продаваться под индексом Q9

Сейчас автомобиль проходит испытания на знаменитой «Северной петле» (Нюрбургринг). Наши коллеги из Carcoops, как раз, запечатлели во время тестов. К слову, известны некоторые габариты машины. Так, например, ее длина составляет 5.2 метра, что почти на четырнадцать сантиметров больше, чем у модели Audi Q7.

К сожалению, никаких других параметров мы о машине не знаем. По поводу технических компонентов мы обладаем лишь данными об используемой платформе - MLB Evo от Volkswagen Group. Учитывая, что на этой же «тележке» построен и Q7 можно предположить, что новинка позаимствует у него силовые установки – 3.0-литровый 249-сильный дизельный двигатель и 3.0-литровый бензиновый 270-сильный мотор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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