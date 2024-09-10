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10 сен 2024

Audi и SAIC покажут плоды своего сотрудничества в ноябре

Audi и SAIC покажут плоды своего сотрудничества в ноябре

Компания Audi и китайский концерн SAIC покажут свой совместный электрический автомобиль в ноябре этого года. Сообщается, что это пока концепт-кар, но разработки будут использоваться для создания полноценной серийной версии

Расширенное сотрудничество между Audi и SAIC было подписано 20 мая этого года. Оно касается разработки новой серии интеллектуальных электромобилей, в первую очередь, для китайского рынка. Согласно сообщению генерального директора нового совместного предприятия Audi и SAIC Фермина Сонейра, презентация первого прототипа бренда намечена на ноябрь этого года. Однако никакой информации о модели пока нет.

Выпуск автомобилей наладят на заводе SAIC-Volkswagen в Шанхае к 2025 году. В перспективе на ближайшие пару лет запланирован запуск производства трех моделей, включая внедорожник и большой флагманский седан. Пока не ясно, будут ли автомобили иметь шильдики Audi или для новой серии представят отдельный бренд.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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