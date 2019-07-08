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8 июл 2019

Audi может отказаться от тачскринов

Audi может отказаться от тачскринов

Главный дизайнер немецкой марки считает, что у сенсорных экранов в интерьере нет будущего, и через десять лет они исчезнут вовсе

В интервью Autocar главный дизайнер Audi Марк Лихте заявил, что у сенсорных экранов в салонах автомобилей довольно сомнительное будущее.  Правда, он тут же оговорился и заявил, что это лишь его собственное предположение. К слову, если вы думаете, что  физические кнопки вернутся в строй, то мы вынуждены вас огорчить.

По мнению Лихте, функции многочисленных сенсорных экранов возьмут на себя проекционные дисплеи, которые со времени станут ещё более продвинутыми. Ну а все остальные задачи, уверяет он, можно будет легко выполнять при помощи голосового управления.

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