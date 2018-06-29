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29 июн 2018

Audi может сделать очень большой кроссовер

Audi может сделать очень большой кроссовер

Сегмент кроссоверов продолжает расти небывалыми темпами. Интерес к таким машинам наблюдается по всему миру и в Audi задумались над еще одной моделью.

Речь идет об очень большом кроссовере, который бы получил индекс Q9. Как заявил шеф-дизайнер немецкой компании Марк Лихте, такая машина могла бы стать конкурентом, например, Range Rover LWB и «предложить что-то новое в плане технологий и статусности».

У возможности создания такой модели ранее говорил бывший глава Audi Руперт Штадлер. Он говорил о том, что судьба Audi Q9 в руках клиентов марки, они должны решать, нужна ли такая машина или нет.

Большой кроссовер был бы ориентирован на рынки США и Китая: в этих странах любят огромные автомобили. Да и на Ближнем Востоке нашлась бы клиентура. Вероятнее всего, окончательное решение о создании такой модели будет принято в следующем году.

Пока же флагманским кроссовером остается недавно представленный Audi Q8. Автомобиль с динамичной внешностью, больше похожий на большой кросс-хэтчбек поступит в продажу осенью этого года. В начале следующего будет представлена спортивная версия Audi SQ8, а примерно через год — экстремальный вариант Audi RS Q8.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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