Сегмент кроссоверов продолжает расти небывалыми темпами. Интерес к таким машинам наблюдается по всему миру и в Audi задумались над еще одной моделью.

Речь идет об очень большом кроссовере, который бы получил индекс Q9. Как заявил шеф-дизайнер немецкой компании Марк Лихте, такая машина могла бы стать конкурентом, например, Range Rover LWB и «предложить что-то новое в плане технологий и статусности».

У возможности создания такой модели ранее говорил бывший глава Audi Руперт Штадлер. Он говорил о том, что судьба Audi Q9 в руках клиентов марки, они должны решать, нужна ли такая машина или нет.

Большой кроссовер был бы ориентирован на рынки США и Китая: в этих странах любят огромные автомобили. Да и на Ближнем Востоке нашлась бы клиентура. Вероятнее всего, окончательное решение о создании такой модели будет принято в следующем году.

Пока же флагманским кроссовером остается недавно представленный Audi Q8. Автомобиль с динамичной внешностью, больше похожий на большой кросс-хэтчбек поступит в продажу осенью этого года. В начале следующего будет представлена спортивная версия Audi SQ8, а примерно через год — экстремальный вариант Audi RS Q8.

