Компания Audi ведет активную работу по подготовке к премьере своего нового флагманского кроссовера Q8.

И если его обычный вариант уже попадался в объективы фотошпионов практически без камуфляжа, то спортивный SQ8 замечен на дорогах впервые. Несмотря на плотный камуфляж изменения видны невооруженным глазом.

Это большая радиаторная решетка и воздухозаборники в переднем бампере, сдвоенные патрубки выхлопной системы, низкопрофильные шины, а также мощные тормоза с шестипоршневыми механизмами.

Если Audi Q8 позаимствует моторную гамму у нынешнего Q7, то его спортивная версия RS Q8 получит двигатель от Lamborghini Urus. Это 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. На итальянском кроссовере он развивает 650 л.с., но для Audi мотор, вероятнее всего, дефорсируют до 600 л.с.