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31 янв 2023

Audi наконец-то вошла в "Формулу-1"

Audi наконец-то вошла в "Формулу-1"
Автор фото: фирма-производитель

О возможном участии немецкого концерна в знаменитой гоночной серии говорили уже давно. Причем сценарии предполагались самые разные - вплоть до создания собственной гоночной команды. Впрочем, реальность оказалась прозаичнее.

Audi, в конечном итоге, приобрела миноритарный пакет акций команды Sauber, поддерживая которую, намерена войти в Формулу-1 в 2026 году. Именно в вышеуказанную дату Audi станет полноценным техническим партнером команды и начнет поставлять силовые установки. Сами моторы будут разрабатываться и собираться  в баварском городе Нойберг, где прежде базировалась заводская команда Audi мирового чемпионата по гонкам на выносливость.

Сейчас площадка проходит реструктуризацию, которая завершится в следующем году. Более подробная информация о сотрудничестве Sauber и Audi должна появиться в ближайшие месяцы.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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