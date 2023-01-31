Audi наконец-то вошла в "Формулу-1"

О возможном участии немецкого концерна в знаменитой гоночной серии говорили уже давно. Причем сценарии предполагались самые разные - вплоть до создания собственной гоночной команды. Впрочем, реальность оказалась прозаичнее.

Audi, в конечном итоге, приобрела миноритарный пакет акций команды Sauber, поддерживая которую, намерена войти в Формулу-1 в 2026 году. Именно в вышеуказанную дату Audi станет полноценным техническим партнером команды и начнет поставлять силовые установки. Сами моторы будут разрабатываться и собираться в баварском городе Нойберг, где прежде базировалась заводская команда Audi мирового чемпионата по гонкам на выносливость.

Сейчас площадка проходит реструктуризацию, которая завершится в следующем году. Более подробная информация о сотрудничестве Sauber и Audi должна появиться в ближайшие месяцы.