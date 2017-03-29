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29 мар 2017

Audi не получит электроники для дрифта

Audi не получит электроники для дрифта
Автор фото: фирма-производитель

На фоне растущей популярности так называемых систем для дрифта, позволяющих контролировать автомобиль в боковом скольжении, появившихся едва ли не у всех автопроизводителей, директор спортивного подразделения компании Audi Штефан Райль заявил, что на их автомобилях такие системы устанавливаться не будут

По его словам ни на R8, RS3, RS6,RS4 таких систем не будет. «Я не люблю дрифт и не вижу смысла в сжигании резины, это не делает автомобиль быстрее. Мы затачиваем наши автомобили для скорости и производительности» сказал Райль.

Вместе с тем босс спортивного подразделения добавил, что для любителей подобного отжига в автомобилях Audi предусмотрена система отключения всех электронных помощников, позволяющих остаться с автомобилем один на один. «Дрифт – пустая трата времени, но если вы хотите покрасоваться и пройти поворот «дико», придется освежить свои навыки управления автомобилем, а не нажатием клавиш» добавил Рейль. С ним не согласны многие эксперты, называя именно отключение систем стабилизации не самым безопасным решением и архаизмом. По их мнению, именно за дрифт-системами, контролирующими угол скольжения автомобиля и, в случае ошибки, помогающими водителю, будущее.

Например, глава технического департамента BMW «М» Францискус Ван Мил настаивает, что система контроля дрифта обеспечивает намного большую безопасность, нежели просто отключение всех систем стабилизации. Однако, некоторые западные журналисты полагают, что позиция босса Audi не просто не оттолкнет фанатов сжигания резины, но еще и добавит автомобилям Audi очков в глазах фанатов драйверских и «честных» машин.

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