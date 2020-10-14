Audi не собирается оставлять ДВС в отставку

Глава отдела исследований и разработок Audi Маркус Дюсманн не считает, что компании стоит отказываться от развития двигателей внутреннего сгорания, несмотря на то что марка собирается до 2025 года вывести на рынок 20 чистых электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Об этом он заявил в интервью изданию Automotive News.

По словам Дюсманна, поскольку спрос на машины с ДВС есть, в том числе и на модификации с дизельными двигателями, отказываться от них преждевременно. Однако приводить их в соответствие с растущими экологическими требованиями с каждым разом становится все накладнее, и в некоторых сегментах такие моторы явно растеряли свою привлекательность.

Топ-менеджер также считает, что дизельные машины все еще будут какое-то время популярными в Европе, пока власти их окончательно не запретят, а вот на развивающихся рынках наибольшим спросом продолжат пользоваться автомобили с бензиновыми двигателями.

Дизели топ-менеджер упоминает отдельно в связи с тем, что доверие к ним подорвано «дизельгейтом» — громким скандалом с махинациями при измерении уровня выброса вредных веществ двигателями на тяжелом топливе, в который концерн Volkswagen (в него входит Audi) угодил несколько лет назад.