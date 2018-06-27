Компания Audi должна была стать первой из «большой немецкой тройки», которая представила бы свой электрический кроссовер. Но мероприятие было внезапно отменено.

Серийный вариант кроссовера должны были показать в Брюсселе 30 августа этого года на мероприятии под названием Audi Summit. Но и презентация кроссовера и само мероприятие были отменены.

Официальная причина — «организационные трудности». Однако по данным деловых СМИ отмена связана с арестом главы Audi Руперта Штадлера, который лично и должен был представлять автомобиль. Сам Штадлер ранее говорил о том, что эта модель очень важна для компании и является «отправной точкой для следующего квантового скачка». Пока компания перенесла мероприятие на сентябрь, да и пройдет оно не в Европе, а в США.

Предсерийный вариант кроссовера демонстрировался в марте на автосалоне в Женеве. Машина была покрыта маскировочной пленкой, но она не могла скрыть того, что базой для e-tron явно послужил Q5.

Технические характеристики пока держатся в секрете. Представители Audi заявляли, что машина будет полноприводной (значит, на ней будет два электромотора), а получаса зарядки на «быстрой» станции хватит на «довольно продолжительное путешествие».

