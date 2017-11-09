Компания Audi объявила о добровольном отзыве автомобилей с российского рынка и направила соответствующее уведомление в Росстандарт. Под отзыв попали три соплатформенные модели: Audi A6, A7 и RS6.

Всего под сервисную кампанию подпали 953 автомобиля, все они проданы в этом году. Причиной отзыва стала некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики.

На всех отзываемых автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения диагностического интерфейса шин данных. Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

