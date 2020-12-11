Audi отзывает две тысячи машины

Мы просто уверены, что среди читателей Motorpage есть владельцы моделей A4 и A5, которым придется проследовать на сервис

Потенциальная поломка носит серьезный характер – это повреждение топливной магистрали. Если быть точным – производственный брак, который приводит к стиранию шланга магистрали. Под отзыв попало 1937 автомобилей, выпущенных в течение трех лет. Что же вас будет ждать на сервисе, если, не дай бог, конечно, придется его посетить?

А там с машиной произойдет полная диагностика топливной системы и проверка того самого несчастного шланга. В случае обнаружения поломки он будет заменен. Разумеется, все работы, будут бесплатными для владельцев. Заметим, что это второй отзыв Audi за неделю. Первый был связан с флагманом марки – A8, у которого обнаружились бракованные уплотнители.