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3 июл 2026

Audi намерена отказаться от концепции универсальной модели для всех мировых рынков

Audi намерена отказаться от концепции универсальной модели для всех мировых рынков
Автор фото: фирма-производитель

По словам технического директора компании Руфена Мора, современная автомобильная индустрия требует разработки моделей с учетом особенностей конкретных стран и регионов, поскольку единый продукт больше не способен удовлетворить запросы покупателей по всему миру

Как отметил топ-менеджер, различия между предпочтениями клиентов в США, Китае и других странах стали слишком существенными. Именно поэтому Audi переходит к стратегии создания автомобилей по принципу «локально для локального рынка».

Одним из главных примеров новой стратегии стал запуск совместно с SAIC отдельного бренда AUDI, предназначенного исключительно для китайского рынка. Новая марка лишилась традиционной эмблемы с четырьмя кольцами и уже предлагает в Китае модели E5 Sportback и E7X. В ближайшее время к ним присоединится новый седан. При этом Audi не собирается полностью отказываться от моделей с традиционным логотипом, и они продолжат продаваться в Китае. Однако в компании рассчитывают, что основной рост продаж в будущем обеспечит именно новая линейка AUDI.

Подход Audi разделяют и в Volkswagen. Руководитель китайского подразделения концерна Ральф Брандштеттер ранее отмечал, что европейские покупатели делают ставку на долговечность и удовольствие от вождения, тогда как китайские клиенты ждут автомобилей с искусственным интеллектом, современными цифровыми сервисами и голосовым управлением.
 

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