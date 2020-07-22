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22 июл 2020

Audi отзывает в России ряд моделей из-за угрозы возгорания

Audi отзывает в России ряд моделей из-за угрозы возгорания
Автор фото: фирма-производитель

Российское представительство Audi объявило отзыв моделей A4, A5, A6 и Q5, у которых обнаружился общий дефект. Машины проданы в России в период с 2018 по 2020 год, всего отзыв касается 1346 автомобилей

Как сообщает Росстандарт, у дефектных машин с двигателями, оснащенными «мягким» гибридом, существует возможность проникновения влаги в 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом, при неудачном стечении обстоятельств это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. Из-за перегрева существует вероятность возгорания в автомобиле, причем такая ситуация может развиваться даже во время длительной стоянки.

Ремонт данного дефекта будет заключаться в замене стартер-генератора. Все работы проведут бесплатно для владельцев. Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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