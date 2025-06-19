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19 июн 2025

Audi передумала прощаться с двигателями внутреннего сгорания

Audi передумала прощаться с двигателями внутреннего сгорания
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Audi Гернот Целльнер заявил, что компания отказалась от ранее озвученного плана прекратить разработку и продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2033 году. Он подчеркнул, что сейчас важнее всего проявить гибкость

По словам Делльнера, инициатива по полному отказу от ДВС исходила от предыдущего руководства компании, но текущая стратегия ориентирована на более реалистичный и сбалансированный подход. Компания намерена до 2026 года выпустить новую линейку автомобилей с ДВС, включая их гибридные и RS-модификации. 

Audi также возьмет на себя ведущую роль в разработке новой платформы SSP (Scalable Systems Platform), которая станет базой для крупных моделей всего концерна Volkswagen. Первые серийные автомобили на этой архитектуре должны появиться к 2027–2028 году.

При написании новости использовалась информация:
autocar

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