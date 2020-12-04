Audi пересмотрит смысл автомобильных фар

Немецкий концерн собирается сделать задние фонари полноценным средством коммуникации с соседями по потоку

Начать здесь стоит с нового Q5, на фонарях которого можно вывести персонализированный рисунок, благодаря изменяемым диодным элементам. Сейчас их число сравнительно невелико – всего шесть сегментов. В будущем же оно увеличится в 10 раз! В Audi заявляют, что фары габаритные огни смогут предупреждать соседей по потоку о пробках или каких-либо помехах на дорогах.

Важно, что в конструкцию вложат некие гибкие элементы для создания трехмерных знаков. «Использование светотехники меняется: она становится средством коммуникации и, следовательно, получает социальную и эмоциональную составляющую» - заявил руководитель отдела разработки освещения Audi Стефан Берлиц.