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4 дек 2020

Audi пересмотрит смысл автомобильных фар

Audi пересмотрит смысл автомобильных фар
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн собирается сделать задние фонари полноценным средством коммуникации с соседями по потоку

Начать здесь стоит с нового Q5, на фонарях которого можно вывести персонализированный рисунок, благодаря изменяемым диодным элементам.  Сейчас их число сравнительно невелико – всего шесть сегментов. В будущем же оно увеличится в 10 раз!  В Audi заявляют, что фары габаритные огни смогут предупреждать соседей по потоку о пробках или каких-либо помехах на дорогах.

Важно, что в конструкцию вложат некие гибкие элементы для создания трехмерных знаков. «Использование светотехники меняется: она становится средством коммуникации и, следовательно, получает социальную и эмоциональную составляющую» - заявил руководитель отдела разработки освещения Audi Стефан Берлиц.

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