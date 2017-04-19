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19 апр 2017

Audi показала электрическое купе-кроссовер

Audi показала электрическое купе-кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Audi представила на автосалоне в Шанхае концепт купеобразного кроссовера e-tron Sportback. Внешне концепт напоминает A7 Sportback, да и по размерам они схожи, но кроссовер, естественно выше

Данная модель является предтечей серийного кроссовера, который появится в 2019 году, через год после дебюта электрического кроссовера Q6 e-tron.

Концепт оснащен тремя электромоторами (один спереди, два сзади) суммарной мощностью 435 л.с., но ее можно кратковременно увеличить до 503 л.с. Питание электромоторов обеспечивает блок батарей емкостью 95 киловатт-часов. Запас хода достигает 500 километров, при этом до «сотни» e-tron Sportback разгоняется всего за 4,5 секунды.

Конечно же, салон концепта выглядит немного фантастическим. Если цифровая приборная панель удивления уже не вызывает, то изогнутый тачскрин на центральной консоли и узкий дисплей перед передним пассажиром на серийную версию вряд ли перекочуют. Как и камеры, заменившие зеркала заднего вида.

Примерно через год после выхода на рынок купе-кроссовера, Audi запустит в производство третью электрическую модель, это будет городской субкомпакт, который станет прямым конкурентом BMW i3.

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При написании новости использовалась информация:
Audi

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